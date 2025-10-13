Ракети Tomahawk для України: коли їх можуть отримати ЗСУ і чому ця зброя лякає Росію

Ракети Tomahawk / © Getty Images

Обговорення передачі ракет Tomahawk Україні стало ключовою темою розмови між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом 11 жовтня.

Згодом американський лідер підтвердив готовність надіслати цю потужну зброю за певних умов. Рішення викликало паніку в Москві, яка неабияк боїться підсилення української армії озброєнням з Америки.

Водночас експерти припускають, що страх РФ перед ракетами Tomahawk може підштовхнути її сісти за стіл переговорів.

США готові відправити Україні ракети Tomahawk

У суботу, 11 жовтня, президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом США Дональдом Трампом можливість передавання американських крилатих ракет Tomahawk, передає Axios.

Після півгодинної розмови із Трампом, Зеленський зазначив, що з’явилися «хороші варіанти посилення» України.

Згодом, Трамп під підтвердив готовність відправити Україні ракети Tomahawk, якщо Росія продовжить війну проти України.

«Якщо ця війна не буде врегульована, я надішлю їм ракети Tomahawk. Це неймовірна, дуже потужна зброя», — заявив президент США.

Також президент США заявив, що Путін повинен припинити агресію проти України, інакше ситуація обернеться «для нього недобре».

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Водночас американський лідер розповів про схему постачання зброї Україні. За його словами, поставки не відбуваються напряму, натомість озброєння відправляється в НАТО, яке потім компенсує витрати США.

Трамп наголосив, що такий підхід відрізняє його від Байдена, який надав Україні зброї на великі суми. Він також додав, що США також потребують зброї для власної безпеки, тому не можуть передавати її в необмежених обсягах.

Окрім того, Трамп розглядає можливість попередити диктатора Путіна про намір дозволити постачання Києву ракет Tomahawk у разі, якщо війна в Україні не буде врегульована.

Як Україна використовуватиме Tomahawk

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Fox News розповів, як ЗСУ будуть застосовувати американські далекобійні ракети. За його словами, у разі отримання ракет Tomahawk, Україна використовуватиме їх виключно по військових цілях та інфраструктурі.

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Він наголосив, що головне завдання — зменшити здатність Росії вести війну, і підкреслив різницю між тактикою України та Росії, яка атакує цивільні об’єкти.

«Тому, якщо ми говоримо про далеку дистанцію, ми говоримо тільки про військові цілі. Ось і все. Ми ніколи, навіть з усім цим болем втрат… наш народ ніколи не завдавав атак по їхніх цивільних. У цьому велика різниця між Україною і Росією», — зазначив президент.

Погрози Кремля

У Москві засудили рішення Трампа щодо надання Україні ракет «Томагавк». Заступник очільника російського Радбезу Дмитро Медведєв пригрозив американському президенту через це рішення.

«Трамп сказав, якщо президент Росії не врегулює український конфлікт, то для нього це погано закінчиться. Погрожує сто перший раз, коротше. Якщо «бізнес-миротворець» про «Томагавки», то фраза невірна. Постачання цих ракет може закінчитися погано для всіх. І насамперед — для самого Трампа», — написав Медведєв у Telegram.

аступник очільника російського Радбезу Дмитро Медведєв / © Associated Press

Такодж він наголосив, що відповідь РФ може бути непередбачуваною, тому московський політик сподівається, що це лише чергова порожня погроза.

Водночас прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що Tomahawk — це серйозна зброя, проте, на його думку, вона не зможе змінити «стан справ на фронтах».

«Зброя ця особлива, вона може бути в без’ядерному, може бути в ядерному виконанні, висока дальність, серйозна зброя. Але зараз справді дуже драматичний момент з погляду того, що з усіх боків нагнітається напруженість. Російська країна продовжує говорити, що ми готові до мирного регулювання. І ми також чуємо, що Трамп все-таки весь час говорить про необхідність сідати за стіл переговорів, і з цього ми робимо висновок, що він зберігає все-таки політичну волю», — додав він.

Раніше кремлівський диктатор Володимир Путін, назвав погрози Зеленського завдати ударів «Томагавками» по Росії «понтажем». Він заявив, що у відповідь Росія посилить свою систему ППО.

Чому Росія боїться Tomahawk

У новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), що Путін продовжує погрожувати ескалацією, аби США не передавали Україні ракети Tomahawk.

Він заявляє про посилення російської ППО та розробку нової зброї, а також намагається представити постачання цих ракет як порушення «червоних ліній». Аналітики вказують, що подібні загрози Кремля часто виявляються порожніми.

Запуск ракети Tomahawk

«ISW оцінює, що Кремль намагається представити потенційні постачання американських ракет Tomahawk Україні як небезпечну ескалацію, щоб стримати Штати від надсилання такої зброї Києву. Проте Кремль послідовно не реагував, коли Захід порушував нібито «червоні лінії» Росії в минулому», — зауважують в ISW.

Водночас президент Зеленський у своєму відеозверненні 12 жовтня, заявив, що Росія боїться можливої передачі Україні американських ракет Tomahawk, і цей страх може змусити Кремль піти на мирні переговори.

«Ми бачимо і чуємо, що Росія боїться, що американці можуть передати нам Tomahawk. Це сигнал, що саме такий тиск може спрацювати заради миру», — наголосив глава держави.

Також, як припускає заступник гендиректора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, авіаексперт Анатолій Храпчинський, Росія боїться передачі Україні ракет Tomahawk через відсутність засобів протидії.

«Росія все, що могла протистояти Tomahawk, відправила до Криму, де було утилізовано силами оборони. Тому, в принципі, система протиповітряної оборони Російської Федерації — це є швейцарський сир, який дозволяє нам активно працювати і використовувати ці дірки для того, щоб наносити удари по важливих об’єктах», — зазначив експерт.

Храпчинський зазначив, що Росія вже тривалий час розгортає систему протидії дронам, але не перевіряли свої спроможності систем протиракетного захисту.

Окрім того директор компанії-виробника засобів РЕБ розповів, про унікальну здатність ракет Tomahawk, яка робить їх надзвичайно небезпечними. Це можливість заздалегідь отримувати до 15 цілей, а також змінювати точку призначення та оминати ландшафт безпосередньо під час польоту.

Ракета Tomahawk / © Getty Images

«Одна з найкращих властивостей цієї ракети — це можливість отримати заздалегідь 15 цілій і вже під час польоту вирішити, куди вона полетить. Тобто, умовно ми запускаємо ракету, і поки точаться розмови, поки Трамп спілкується з Зеленським, вирішують, куди вона полетить, до якої з цих 15 точок», — зазначив Анатолій Храпчинський.

Експерт розповів, що за допомогою спеціального каналу зв’язку — Data Link — ракета може змінити точку призначення.

Однак він наголосив, що для використання цієї функції Україні необхідний американський супутниковий зв’язок, який зможе передавати дані на ракету і змінювати їх. Це підкреслює необхідність тісної співпраці та інтеграції з військовими можливостями США.

Скільки потрібно ракет від США для знищення флоту РФ

Директор Агентства реформування сектору безпеки та генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун наголошує, що ефективність постачання американських далекобійних ракет Tomahawk для України прямо залежить від їхньої кількості.

За його словами, 10-30 ракет не мають стратегічного значення. Лише масований удар сотнями «Томагавків» одночасно здатен завдати критичних збитків флоту та інфраструктурі противника.

«Ефект Tomahawk в їхній кількості. От якщо запускати там десь 100-200 одночасно… Як вони тоді сказали, ще при Байдені, що якщо там щось станеться, то ми маємо можливість там 500 Tomahawk запустити одночасно і тоді все, що ваше там у Південному окрузі, буде просто знищено разом із Чорноморським флотом. Це да, це погроза. Ну, а якщо нам дадуть їх десь штук 20-30, і ми будемо по одній в день пускати… ну, це ні про що, просто ні про що», — зауважив Ягун.

Коли Україна отримає Tomahawk

Військовий аналітик Олексій Гетьман припускає, що про передачу Україні ракет Tomahawk може стати відомо лише після їх першого бойового застосування.

Як приклад Гетьман навів системи Patriot, про які всі дізналися саме після першого успішного перехоплення. На його думку, така практика є абсолютно правильною під час війни.

Водночас аналітик спрогнозував, що Україна може отримати від США ракети Tomahawk до Нового року.

«Тому сподіваємося, що це рішення вже прийняте і що в найближчі місяці, до нового року ці ракети мають бути вже у нас. Сподіваємось», — сказав військовий аналітик.

Якою буде «відповідь» Кремля на постачання Україні ракет від США

Військовий експерт Валерій Рябих в етері Еспресо припустив, що постачання Україні ракет Tomahawk викличе лише аналогічну реакцію Росії, подібно до того, як Кремль змирився зі вступом Фінляндії до НАТО.

«У РФ можуть відповісти на Tomahawk так само, як відреагували на вступ Фінляндії до НАТО: мовляв, що не проти і погоджуються. Так буде і з Tomahawk, а потім і з визнанням програшу Росії у війні з Україною», — зазначив експерт.

На його думку, загрози Путіна про «вундервафле» (як нещодавня інформаційна операція з «Орешниками» у Білорусі — Ред. ) мають переважно пропагандистський характер і не мають реального військового значення.

Експерт підкреслив, що світ все менше приділяє уваги тому, що говорить Кремль.

«Однак ми бачимо, що сьогодні у світі все менше і менше зважають на те, що говорять у Кремлі та сам Путін», — додав Рябих.

Чи вплинуть ракети Tomahawk на перебіг війни

Заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін розкритикував суспільні ілюзії щодо «диво-зброї» на кшталт Tomahawk, які здатні швидко завершити війну.

Він наголошує, що перемога залежить не від постачання однієї зброї, а від щоденної важкої роботи та комплексу заходів:

стратегічного планування;

технологічного розвитку;

мінімізації корупції;

мобілізації суспільства.

Жорін закликав усвідомити, що миттєвих рішень не існує, і основним шляхом до перемоги є щоденна системна робота в нових реальних умовах.

«Основною запорукою успішного результату є щоденна робота, а не казкові миттєві рішення. І прийняття реальності — так, як було раніше, вже не буде, маємо адаптуватися», — підсумував він.

Водночас видання CNBC, зазначає, що постачання американських далекобійних ракет значно посилить її ударний потенціал і загрозу для російських військових об’єктів, енергетичної інфраструктури та логістичних центрів.

Там зазначають, що це може стати додатковим аргументом для Росії сісти за стіл переговорів з Україною та західними союзниками, особливо США.

Окрім того, що можливе постачання Tomahawk сигналізує про посилення позицій США у війні, що одночасно підвищує шанси на дипломатичне завершення конфлікту.

Раніше, аналітики порталу Defense Express повідомляли, яку кількість Tomahawk можуть отримати ЗСУ.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.