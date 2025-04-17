"Рахують нас квадратними кілометрами": Зеленський сказав, чого очікувати від росіян

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Росіяни наразі хочуть лише продовжувати наступ та «підігрівати ситуацію», а припинення вогню в їхні плани взагалі не входить. Але що більше президент США Дональд Трамп тиснутиме на Росію, то скоріше вдасться наблизитись до реальних перемовин та завершення війни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу для медіа у четвер, 17 квітня.

«Щодо всеосяжного припинення вогню — Україна готова та підтримує це. Ми вважаємо, що Росія не готова, тому що вони зацікавлені провести ще кілька хвиль наступів. Вони бажають захопити більше квадратних кілометрів, тому що вони саме так до нас ставляться, рахують нас квадратними кілометрами. І вони це хочуть зробити, щоб підняти градус», — сказав президент.

Реклама

На його думку, саме таким буде сценарій розвитку подій найближчим часом.

«Це ми будемо бачити і в різних форматах цих хвиль. В наступальних атаках, в ракетних ударах тощо — [росіяни — ред.] будуть максимально підігрівати ситуацію, щоб в момент остаточних перемовин бути в сильнішій позиції. Чим ближче президент Трамп буде до серйозних санкцій і серйозних кроків щодо росіян, через те, як мінімум, що вони не підтримують позицію соціального припинення вогню, тим слабкішими будуть вони, тим ми всі будемо ближче до припинення вогню», — підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, на думку британського колишнього військового, Трамп має можливість «наблизити Путіна до миру», якщо запровадить жорсткі мита на російську нафту.