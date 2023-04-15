"Рамштайн - 11": Ігнат розповів, яку зброю очікує Україна

Зараз на полі бою триває війна на виснаження.

Україна очікує засідання Контактної групи з питань оборони України, на якому розглянуть рішення щодо передачі винищувачів F-16.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Очікуємо від наступного "Рамштайну" гарних новин все ж таки про літаки. Нам потрібне рішення для того, щоб ми робили певні кроки з навчання пілотів, техніків, в цілях бойового управління. Буде рішення, тоді будемо відлік місяців, коли станеться сама передача і постановка на озброєння літаків F-16", - сказав Ігнат.

За його словами, зараз на полі бою триває війна на виснаження.

"І добре, що в цій війні нас підтримує така велика кількість країн, розвинутих країн, в яких великий ВВП, великі військові потужності", - підкреслив Ігнат.

Він вважає, що Захід, напевно, не був готовий до таких видатків в плані техніки й озброєння, щоб так швидко допомагати Україні, зараз потужності поставок нарощуються.

Ігнат додав, що про постачання батарей NASAMS оголошено було Норвегією і США, і вони потроху будуть надходити в Україну.

Нагадаємо, одинадцяте засідання Контактної групи з питань оборони України формату "Рамштайн" відбудеться 21 квітня на військово-повітряній базі у Німеччині. Очолить особисту зустріч Контактної групи з оборони України очільник Міноборони США Ллойд Остін.

Читайте також: