"Рамштайн-3": у США розказали подробиці про нове озброєння для України

"Рамштайн-3": у США розказали подробиці про нове озброєння для України

У США розказали, що від зустрічі у форматі "Рамштайн" очікують на нові постачання зброї для України.

Також у Міноборони США зауважили, що вони намагатимуться прискорити постачання озброєння для української армії.

Про це у коментарі CNN сказав чиновник з Міністерства оборони США на умовах анонімності.

Він наголосив, що поки не розголошуватиме інформацію про те, які країни після "Рамштан-3" погодяться постачати Україні озброєння. Проте США нібито активно співпрацюють задля надання коштів на ЗСУ.

Там повідомили, що Пентагон намагатиметься пришвидшити постачання озброєння для ЗСУ.

"Адміністрація президента США Байдена вже працює над наступним пакетом військової допомоги Україні", - розповів чиновник Пентагону.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, що очікує від третьої зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Рамштайні рішення про надання державі сучасних систем протиповітряної оборони, яких вона потребує для захисну цивільних.

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