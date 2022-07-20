"Рамштайн-4": Резніков заявив про "позитивний сигнал" зустрічі та заінтригував щодо нових пакетів допомоги

Міністр оборони Олексій Резніков підбив підсумки Ukraine Defense Contact Group, більш відомий як "Рамштайн", створений завдяки лідерству США та об’єднує вже 50 країн.

Українська команда на засіданні поінформувала західних партнерів про ситуацію на фронті та ознайомила з актуальними потребами сил оборони України.

Про це очільник оборонного відомства написав у себе на сторінці у Фейсбуці.

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"Переконаний, що партнери мають бачити на практиці синергію оборонного відомства, військового командування та розвідувального співтовариства. Єдність – основа нашої сили і запорука майбутньої перемоги над російськими окупантами. За домовленістю з колегами, тримаємо інтригу щодо левової частки діючих та нових пакетів допомоги, які включають постачання озброєнь, амуніції, тренування наших воїнів та багато іншого. Спочатку їх відчує ворог на полі бою. Позитивним сигналом зустрічі є нові зобов’язання партнерів. Які стосуються і суші, і моря, і неба", - написав він.

Резніков зауважив, що за результатами зустрічі США надасть Україні черговий пакет допомоги, який планують оголосити цього тижня. До ньогого, серед іншого, входитимуть 4 системи М142 HIMARS, які вже "впливають на хід бойових дій".

"Відзначу, що і американські партнери, і колеги з інших країн висловили захоплення майстерністю наших воїнів, у тому числі тим, як вони застосовують артилерію та "хаймарси", - зазначив міністр.

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Серед іншого, за словами очільника Міністерства оборони, учасникам зустрічі було представлено огляд результатів протистояння на полі бою, насамперед – втрат російських окупантів у живій силі, техніці, спроможностях російської армії загалом, які підготували партнери України на основі своїзх даних та оцінок.

"Це вражаючі цифри. Які доводять, що Україна насправді є щитом Європи", - наголосив Резніков.

Він відзначив три важливих моменти після засідання. Зокрема:

Перший – низка країн прямим текстом заявила, що жодної "втоми" від війни в Україні немає і не буде. Є розуміння, що на кону не Україна, а безпека всієї Європи. Загалом спільна позиція учасників - підтримувати Україну до перемоги. Другий – було кілька разів підкреслено, що час є дуже важливим. Третій – багато партнерів готові тренувати українськи воїнів. Як пояснив Резніокв, це можливість отримати якісний резерв, який опанує західні озброєння та техніку і створить умови для збільшення обсягу підтримки.

Насамкінець український міністр повідомив, що буде пришвидшено процес впровадження "натівської" програми LOGFAS.

Нагадаємо, у середу, 20 липня, відбулась віртуальна зустрічі міністрів оборони країн Заходу у форматі "Рамштайн-4". Очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що ця зустріч була дуже корисною. За його словами, багато держав погодились допомагати Збройним Силам України озброєнням.

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