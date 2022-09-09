"Рамштайн працює, аби Україна могла захищатися": яку зброю і скільки домовились надати ЗСУ країни Європи і США

Снаряди для «Хаймарс», гаубиці, боєприпаси для них - і це не повний перелік із нового пакету військової допомоги Україні від Сполучених Штатів.

Очільник Пентагону напередодні знову зібрав партнерів і союзників на військовій базі Рамштайн, де радилися, чого потребує Україна, і пообіцяли довгострокову підтримку, зазначає для ТСН кореспондентка «Радіо Свобода» Зоряна Степаненко.

Місце їхньої п’ятої зустрічі - американська авіабаза Рамштайн - те саме, що й уперше в цьому форматі, коли союзники і партнери зрозуміли: Росія переоцінила свою військову міць, розраховуючи підкорити Київ. А відтак є сенс озброювати Україну, аби вона дала відсіч агресії.

Сполучені Штати в оборонній допомозі Україні не зраджують традиції, заданій на всіх Рамштайн-зустрічах. Очільник Пентагону оголошує про новий пакет військової допомоги. 675 мільйонів на високоточні снаряди для ракетних систем залпового вогню «Хаймарс», 105-міліметрові гаубиці, боєприпаси до них, медичні автівки для українського війська, прилади нічного бачення, протитанкову і стрілецьку зброю. І відзначає успіхи української армії.

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«Російські війська продовжують жорстоко обстрілювати українські міста і мирне населення ракетно-артилерійським вогнем. Але українські сили почали свій контрнаступ на півдні своєї країни, і вони інтегрують можливості, які ми всі надали, щоб допомогти собі боротися та повернути свою суверенну територію», - каже міністр оборони США Ллойд Остін.

«Хаймарси», що Україна вже отримала від США, допомогли знищити чотириста цілей противника, підрахували в американському військовому керівництві. Досить цілеспрямована військова операція - похвалив українських солдатів американський топгенерал Марк Міллі, відзначивши їхній стійкий прогрес. Тоді як у Москви, каже, «незначні тактичні успіхи в різних частинах східної України».

«Російські лінії зв'язку та канали постачання сильно напружені. Це безпосередньо впливає на здатність росіян створювати та підтримувати бойову міць. Російське командування та контроль у їхніх штабах було порушено. І вони відчувають великі труднощі з поповненням своїх сил і компенсацією своїх бойових втрат», - каже голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.

Про свій вклад оголосила під час зустрічі Норвегія: 160 ракет, що стануть в нагоді у боротьбі як з наземними, так і з морськими цілями. Також прилади нічного бачення. Німеччина готова ділитися зимовим одягом - до речі, запит на нього Україна нещодавно відправляла до НАТО. І спільно з Нідерландами - навчати українських саперів. «Я дуже рада оголосити, що ми збираємося спільно провести ці навчання з розмінування, саме так, як щойно сказала моя колега: навчіть інструкторів, також надайте обладнання та переконайтеся, що вони зможуть ним скористатися. Тож це пряма відповідь на український запит», - зазначає міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

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Український запит, серед іншого, містив і квадрокоптери, системи протиповітряної і протиракетної оборони, а головно - артилерію, здатну бити на відстань більш ніж 80 кілометрів - такої на фронті зараз в армійців немає. І після зустрічі напередодні на авіабазі в Німеччині - не з’явиться, - сказав у коментарі «Радіо Свобода» міністр оборони Польщі. «Україна постійно оформлює запит на далекобійну зброю. І в певному розумінні успіху досягнуто – «Хаймарси» були доставлені. Думаю, ми маємо Україні допомогти. Але тут рішення за Сполученими Штатами. Сподіваюся, вони допоможуть у цьому плані», - каже міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Рамштайн працює, аби Україна могла захищатися, - підсумував п’яту за ліком зустріч очільник Пентагону. Додавши, що слід націлитися на довгострокову підтримку її обороноздатності - навчання військових, модернізацію своєї індустрії й партнерів. Українці платять за свободу життям, нагадав Остін. Але додав, що ставки стосуються усіх, хто докладається до боротьби, і вони виходять далеко за лінію фронту.

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