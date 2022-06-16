"Рамштайн", який об’єднує майже пів сотні країн світу, узгодив пакет зброї для України: що нададуть

"Рамштайн", який об’єднує майже пів сотні країн світу, узгодив пакет зброї для України: що нададуть

Більше важкої зброї для України - нові пакети військової допомоги погодили партнери-учасники формату "Рамштайн", який об’єднує майже півсотні країн світу.

Всі вони прагнуть поразки Росії у війні, й задля цього - готові озброювати Україну далі. Порадившись, оголосили: дадуть бойові вертольоти, далекобійні гаубиці, системи залпового вогню, зазначає кореспондентка «Радіо Свобода» Зоряна Степаненко для ТСН.

Не лише вболівають за перемогу України, а й готові в неї вкладатися, тож своїх воєначальників до Брюсселя відряджають провідні країни світу. На черговій зустрічі у форматі "Рамштайн" думатимуть, чим ще озброїти українських захисників, аби вони відкинули російських загарбників зі своєї території.

Країн, охочих інвестувати у мир в Європі, майже півсотні. Саме стільки відгукнулося на клич Сполучених Штатів допомогти Україні зброєю. Й клуб цей більшає: на цій зустрічі плюс три нових учасники - сусідні з Україною Грузія та Молдова й Еквадор.

Безпілотники, бронетехніка, танки, системи залпового вогню, далекобійні гаубиці - скільки потрібно зброї і якої, аби війну завершити вже порахували в Офісі президента. І зауважили, зараз російські ворожі сили вдесятеро переважають українські в артилерії. Нею й випалюють український Донбас, поволі там просуваючись.

Як і чим нищити загарбницькі плани Москви - міністр окремо радиться і з генсеком, і з колегами зі США, Британії, Італії, Канади. А згодом рішення друзі України шукають уже всі разом. Глава Пентагону - ініціатор Рамштайн-формату - закликає з підтримкою не зволікати. Й нагадує: загроза над континентом загалом. «Я вдячний за значну військову допомогу, яку контактна група вже надала. Та ми не можемо дозволити собі послаблювати її чи втрачати темп - ставки напрочуд високі», - каже міністр оборони США Ллойд Остін.

Майже чотири години закритої наради й Україна отримує більше важкої зброї. Учасники оголошують, чим зі своїх складів готові ділитися. Найпотужніший пакет військової допомоги традиційно від США. Бойові гелікоптери й боєприпаси від Словаччини. Три реактивні системи залпового вогню від Німеччини. А артилерію жертвуватимуть Польща, Канада, Нідерланди. Буде і ще «дещо» загадково підсумовує Резніков.

Крок назустріч Україні готується зробити і Альянс в цілому, а саме - вкластися в модернізацію її армії.

«Я очікую, що на саміті союзники НАТО погодять комплексний пакет допомоги для України. Допомогу Україні у довгостроковій перспективі, у переході від обладнання радянських часів до сучасного обладнання НАТО, а також у покращенні оперативної сумісності з Альянсом», - каже генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

«Дійсно хорошими» новини з Брюсселя назвав Володимир Зеленський, якого офіційно запросили на саміт НАТО. Чекає на кращі - розраховує на збільшення військової допомоги. Сигнали, що оборонна підтримка буде постійною, каже, є. Нові пошуки зброї для України в серпні організують Британія і Данія.

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