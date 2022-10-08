Раніше "ніж багато хто думає": Подоляк розповів, коли закінчиться війна

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк не підтверджує, що війна закінчиться до Різдва, як пишуть деякі західні ЗМІ, але певен у "найоптимістичнішому прогнозі".

Про це він сказав в ефірі каналу "FREEДОМ".

"Я не прихильник прив'язуватися до дат. Я прихильник цієї фантастичної роботи керівництва країни – і Верховного головнокомандувача і його ставки, і Генерального штабу, і самих військових, які дуже ефективно, у меншості, з меншим об'ємом обладнання, кілометр за кілометром звільняємо свої території", – каже Подоляк.

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Він наголосив, що внутрішні конфлікти в РФ прискорюють деокупацію захоплених територій.

"Подивіться, що робиться в окупованому Криму: люди істерично бігать по магазинах і скуповлюють продукти, стоять у довжелезних чергах на АЗС. Вони розуміють, що коли (головний колаборант у Криму. – Ред.) Аксьонов говорить "у нас все добре", це означає, що через день-два нічого не буде. Руйнування довіри до РФ (у жителів окупованих територій. – Ред.) допоможе нам пришвидшити деокупацію. Тому я, на відміну від інших людей, оптимістичний", – зазначає радник глава ОП.

Подоляк певен, що Україна швидше закінчить цю війну, "ніж багато хто думає".

Контрнаступ ЗСУ

Раніше видання The Times з посиланням на джерела у британському уряді та військових експертів, писало, що ЗСУ відтіснять окупантів на кордони 23 лютого вже до Різдва.

Станом на 7 жовтня ЗСУ вдалося звільнити понад 2 400 квадратних кілометрів території України на півдні.

ЗСУ впевнено просуваються одразу на двох напрямках: на Херсонщині і на Луганщині.

Херсонщина

За словами радника ОП Олексія Арестовича, Збройні сили України наблизились до Херсону на відстань 30 кілометрів. Звільнивши село Давидів Брід у Херсонській області від окупантів, ЗСУ отримали дуже важливий плацдарм для подальшого контрнаступу на півдні.

За даними МВС, українські захисники вже звільнили понад 50 населених пунктів Херсонщини.

Луганщина

Про початок деокупації Луганщини офіційно стало відомо 5 жовтня. Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що Збройні сили України в деяких населених пунктах області вже підняли українські прапори. Їхні назви поки не розголошують, щоб ЗСУ мали змогу там безпечно закріпитися.

На Луганщині українські війська просуваються у напрямку Кремінною та Сватового. Зокрема, місто Кремінна на Луганщині – дуже хороший плацдарм для розвитку українського контрнаступу і звільнення всієї території області.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про ситуацію в Луганській області.