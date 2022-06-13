Раніше там зберігалась ядерна зброя: у Білорусі активісти помітили дивну активність військових

У Білорусі місцеві активісти помітили дивну активність військових.

Вони почали відвідувати село Черетянка Житковиського району Гомельської області. Саме там раніше ймовірно зберігалась ядерна зброя.

Про це повідомляє проєкт "Білоруський гаюн".

Активісти помітили, що вертоліт білоруських військових Мі-8 прибув на місце дислокації ліквідованого 369 ракетного полку. Він розташовувався у селі Черетянка від 1959 до 1996 років. Зараз територія цієї військової частини закинута та абсолютно не придатна до експлуатації.

Так, 12 червня білоруський вертоліт Мі-8 вилетів з аеродрому в Мачулищах до села Водма Мінської області, де розташований так званий "Майданчик 400. Купол" - командний центр білоруського угрупування ЗС РФ. Далі - вертоліт полетів до Черетянки та згодом повернуся до Мачулищ.

Саме в Черетянці свого часу дислокувався 369 ракетний полк. До 2017 року там була платформа для розвантаження ядерних ракет, котельня, казарми та склади.

"Раніше до складу полку входили два дивізіони із сумарно 8-ма одиницями пускових установок для балістичних ракет наземного базування Р-12 (SS-4). Також на балансі полку стояли: радянський рухомий ґрунтовий ракетний комплекс РСД-10 "Піонер" та ракетний комплекс стратегічного призначення РТ-2ПМ "Тополь". Крім того, судячи з того, що на території полку знаходилася платформа для розвантаження ядерних ракет, можна сказати, що ядерні боєголовки там також були присутні", - повідомляє "Білоруський гаюн".

Як зазначається, зараз територія військової частини абсолютно непридатна для використання, її потрібно заново відновлювати. Також білоруські активісти зауважують, що раніше до Білорусі прибували російські пасажирські літаки Ту-134 і Ту-154Б

Нагадаємо, американський історик російського походження Юрій Фельштинський в розмові з російським правозахисником та блогером Марком Фейгіним заявив, що коли у господаря Кремля у війні проти України будуть закінчуватися солдати та танки, він застосує ядерну зброю.

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