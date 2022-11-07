"Раніше вони точно не відвернуться": полковник спрогнозував, коли росіяни можуть вдатися до нового наступу

У Росії величезні проблеми з технікою, каже експерт.

Росія може використати зимовий період для підготовки мобілізованих, але найближчим часом новий наступ з боку окупантів навряд чи можливий.

Про це заявив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан 24 каналу.

На його переконання, наступу з Півночі не буде щонайменше до весни. Він пояснив, що російським окупаційним силам потрібно укріпляти фронт на Півдні, де вони бояться прориву українсько ї армії. А це ділянка до тисячі кілометрів.

"До весни вони цим точно займатимуться, ні на що інше росіяни точно не відвернуться. Будь-яке зняття військ чи непідкріплення їх на Півдні, залишить цей напрямок фронту для росіян у небоєздатному стані. ЗСУ неодмінно цим скористаються", – висловився військовий експерт.

Полковник запасу зауважив, що нині мобілізовані не готові виконувати бойові завдання. Їх можуть кинути на фронт, щоб пришвидшити "ротаційні моменти". Але, як каже експерт, якщо потребу в живій силі вони закрити можуть, то у техніці – ні.

"Але технікою підкріпити це не можуть. Нині виходячи на передову, росіяни потрапляють під наш вогонь, гинуть і відходять", – зазначив Світан

Крім того, він вказав, що нині все більше росіян гине в Україні. Утім, на його думку, щоб "перемолоти" увесь російський мобілізаційний ресурс, українським захисникам слід ліквідовувати 1000 – 1500 окупантів на день.

Утім, експерт не виключає, що росіяни можуть підготувати стрілецькі роти. Для цього їм знадобиться лише 2-3 місяці.

Нагадаємо, демографи кажуть, що війна, розв’язана Путіним в Україні, ще більше знизить народжуваність у Російській Федерації. Подвійним ударом для російської демографії є те, що російські чоловіки у “первинному дітородному віці” вмирають в Україні або тікають від Путіна.

Тим часом серед російських мобілізованих у Білорусі спостерігають спалах захворювань через недотримання санітарних умов.

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