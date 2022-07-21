"Раніше я тут займався боротьбою, а тепер можу лише прибиранням": підлітки показали стадіон у Маріуполі

Діти з Маріуполя показали, на що російські окупанти перетворили стадіон "Іллічівець".

Відповідне відео у своєму Telegram опублікував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Стадіон "Іллічівець". Той, де окупанти проводять футбол на свою розвагу та зганяють молодь не лекції про шкідливість алкоголю, наразі виглядає так. Як кажуть підлітки: "раніше я тут займався боротьбою, а тепер можу зайнятися лише прибиранням". Ще один погляд на реальність Маріуполя очами дітей, яких не навчили брехати", - написав він.

Варто зазначити, що Маріуполь, який зруйнований на 95%, перебуває в блокаді російських окупантів від 1 березня. У місті немає жодних комунікацій, натомість досі є проблеми з ліками та їжею.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 148-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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