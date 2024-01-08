Ранкова атака по Україні: Ігнат пояснив, чому вдалося збити менше ракет

Під час ранкової атаки РФ по Україні силам ППО вдалося збити 18 ракет. Це непогайний результат, але хотіло збити більше.

Про це повідомив речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Була велика кількість балістичних ракет, такі цілі можна збивати лише засобами, які можуть це робити, такі як Patriot. Тому такий результат сьогодні, тому що багато кажуть, що не надто високий відсоток збиття. Відсоток залишається як і був", - пояснив він.

З його слів, ворожі атаки меншають.

"Те, що було 29 грудня - 158 засобів повітряного нападу, потім було 134, зараз маємо 59", - додав він.

Нагадаємо, у ніч проти 8 січня 2024 року Росія завдала масованого удару по Україні, застосувавши крилаті, авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні БпЛА. Сили ППО знищили 18 крилатих ракет і вісім "Шахедів".

Про всі подробиці ранкової атаки по Україні - читайте у новині.

Читайте також: