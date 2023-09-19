Ранкова "бавовна" у Мелітополі – у ЗСУ підтвердили удар по штабу окупантів (відео)

Вранці у Мелітополі пролунали потужні вибухи.
У тимчасово окупованому Мелітополі 19 вересня пролунали потужні вибухи. За словами місцевих, було, щонайменше, п’ять вибухів.
У ЗСУ підтвердили удар по загарбниках – було знищено ворожий штаб.
"Близько 7 ранку Збройні сили України завдали успішного удару по штабу окупантів у районі тимчасово окупованого Мелітополя", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, поліція показала відео з першими хвилинами після атаки дронами по Львову – як людей діставали з-під завалів.
Читайте також:
- Скандальне розслідування NYT про ракетний удар по Костянтинівці: в Україні відреагували
- "Ти не людина, с*ка": на Львівщині військком з пістолетом побив цивільного, що відомо (відео)
- "В перший штурм виконали завдання максимум": унікальні кадри звільнення Кліщіївки