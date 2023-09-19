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Ранкова "бавовна" у Мелітополі – у ЗСУ підтвердили удар по штабу окупантів (відео)

Ранкова "бавовна" у Мелітополі – у ЗСУ підтвердили удар по штабу окупантів (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
506
Час на прочитання
1 хв
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Ранкова "бавовна" у Мелітополі – у ЗСУ підтвердили удар по штабу окупантів (відео)

Вибух у Мелітополі / Фото: скриншот

Вранці у Мелітополі пролунали потужні вибухи.

У тимчасово окупованому Мелітополі 19 вересня пролунали потужні вибухи. За словами місцевих, було, щонайменше, п’ять вибухів.   

У ЗСУ підтвердили удар по загарбниках – було знищено ворожий штаб.

"Близько 7 ранку Збройні сили України завдали успішного удару по штабу окупантів у районі тимчасово окупованого Мелітополя", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, поліція показала відео з першими хвилинами після атаки дронами по Львову – як людей діставали з-під завалів.

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Дата публікації
Перегляди
506
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