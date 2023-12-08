Ранкова ракетна атака по Україні: все, що відомо про ворожий наліт і наслідки

Вранці ворог запустив по Україні 19 крилатих ракет. Більшість із них були збиті, однак є і влучання.

Російські війська вранці 8 грудня влаштували по Україні атаку крилатими ракетами Х-101/555/55. Ворожі цілі досягли Київської та Дніпропетровської областей. Працювала ППО.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про ракетну атаку вранці 8 грудня.

Запуски ракет з літаків Ту-95 вперше за майже 80 днів

Рано-вранці 8 грудня в частині України була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що окупанти запустили крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників з Ту-95 – це вперше за майже 80 днів.

Моніторингові канали водночас інформували, що за попередніми даними, ворог запустив ракети типу Х-101/555/55 з Ту-95 з Каспійського напрямку. У кількох регіонах України працювала протиповітряна оборона.

Ракетна атака по Київщині

Як повідомив начальник Київської МВА Сергій Попко, після тривалої паузи у 79 днів росіяни поновили удари крилатими ракетами з літаків Ту-95МС. Близько 10 бомбардувальників-ракетоносців випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55 з району міста Енгельс.

"Повітряна тривога в столиці тривала майже 2 години. Але жодна ворожа ціль не досягнула міста. Силами та засобами ППО усі ракети, які летіли у напрямку Києва, були знищені ще на підльоті до столиці", – наголосив Попко.

Інформації щодо жертв та руйнувань немає.

Водночас у Київській ОВА повідомили, що внаслідок ворожої атаки не зафіксовано влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури і постраждалих немає.

Проте внаслідок падіння уламків збитих ракет пошкоджені приватні будинки в декількох громадах Київщини. Там вибиті вікна, є часткові руйнування стін. На місці працюють аварійні служби.

"Оперативні служби продовжують роботу з ліквідації наслідків ранкової атаки. Людям буде надана вся необхідна допомога", – запевнили в ОВА.

Ракетний удар по Дніпропетровщині

Російські загарбники влаштували ракетний удар по Павлоградському району Дніпропетровщини, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

"На жаль, є один загиблий. Попередньо, четверо постраждалих. Наразі всі доставлені до лікарні. Усіх оперують. Дві людини – у важкому стані", – вказано в заяві.

Згодом Лисак додав, що через масовану ракетну атаку на область є руйнування у Павлограді, Тернівці та Юр’ївській громаді.

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Пошкоджені промислове підприємство, 16 приватних будинків і п’ять дачних. Зачепило церкву. Побите й авто.

Триває обстеження уражених територій.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ракетна масштабна атака ! Тривожний і складний ранок!

Деталі про ракетні удари від Повітряних сил

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що ще ввечері 7 грудня росіяни влаштували так звану розвідку боєм в Україні. Задля цього ворог запустив сім дронів-камікадзе "Шахедів", які полетіли на Дніпропетровщину. П’ять безпілотників було збито. Окрім того, окупанти атакували Харківщину шістьома ракетами С-300, які запустили з Бєлгородської області.

І під ранок росіяни влаштували пуски ракет, про які всі довго говорили, – це Х-101/Х-555 з дев'яти літаків стратегічної авіації Ту-95.

"Розділились ті літаки на кілька груп і здійснили пуски крилатих ракет. Попередньо 19 ракет Х-101/Х-555 було запущено. Маємо непоганий результат протиповітряної оборони – 14 знищених крилатих ракет. Знищені вони були на Київщині і Дніпропетровщині", – розповів Ігнат.

"(Ракети – ред.) слідували курсом спочатку до Дніпра, Дніпропетровської області, звідти частина ракет попрямувала на Київ, частина вдарила по об'єктах інфраструктури в Дніпропетровській області", – додав речник ПС.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: 19 ракет! Почалося! Такого не було майже три місяці!

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