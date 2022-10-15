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Ранкова ракетна атака Росії по Нікополю: зросла кількість постраждалих

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Ранкова ракетна атака Росії по Нікополю: зросла кількість постраждалих

Фото: Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради

Росіяни випустили по місту 50 ворожих снарядів.

Вранці російські окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. За даними місцевої влади, внаслідок російського терору постраждало п'ятеро людей.

Про це написав голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

"За оновленими даними, внаслідок ранкового обстрілу Нікополя з важкої артилерії ураження дістали п'ятеро осіб – три жінки та двоє чоловіків. Пораненим – від 41 до 70 років. Чотири людини лікуватимуться амбулаторно, один постраждалий перебуває в лікарні", - йдеться у його дописі.

Він додав, що через російські обстріли понівечено близько 25 житлових будинків, будівлю ліцею, собор, пошту, палац культури, адмінбудівлі, електромережі.

Окрім цього, за його словами, надвечір окупаційні війська з РСЗВ вдарили по Марганецькій громаді. На щастя, без жертв, інформація щодо наслідків уточнюється. В інших районах Дніпропетровщини день був мирним. 

Росіяни атакували Дніпропетровщину з "Градів", "Ураганів" і артилерії

У ніч проти 15 жовтня армія Путіна обстріляла з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії три громади Дніпропетровщини: Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську. Внаслідок ворожих атак тоді було відомо про двох постраждалих людей. Поранення отримали 35-річний чоловік та 42-річна жінка. Обоє потерпілих перебувають у лікарні. У них стан середньої важкості.

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