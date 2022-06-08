Ранкові фейки, маніпуляції та дезінформація від Росії

У Кремлі продовжують вести, зокрема, і пропагандистську війну.

Станом на ранок 8 червня окупанти поширювали дезінформацію, маніпуляції та фейки.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Маніпуляція

Колаборант-"керівник" Херсонської області В. Сальдо, який заявив, що "жителі всієї України, незалежно від місця реєстрації, зможуть подати заявку на отримання російського паспорта в Херсонській області". В РНБО пояснюють, такі заяви потрібні для створення ілюзії зацікавленості українців в отриманні громадянства РФ;

Посольство РФ у США заявило про те, що "США порушують зобов’язання, поставляючи Києву вертольоти Мі-17, які призначалися для Афганістану, а передача артилерійських систем – це безвідповідальність, що загрожує непередбачуваними наслідками".

Дезінформація

ЗМІ РФ почали тиражування новин про те , що "дипломатичні відносини Німеччини з Україною погіршуються – ФРН дедалі більше схиляється в сторону РФ", обґрунтовуючи це "відмовою міністерки закордонних справ Анналени Бербок від спілкування з українським послом, що пояснюється її наміром говорити лише з міністрами".

Нагадаємо, аналітики ЦПД попереджають про можливу провокація з боку Росії на території Європи з використанням зброї, переданої Україні.

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