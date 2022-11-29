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Ранкові обстріли прикордоння Сумщини: за півтори години майже 30 вибухів – ОК "Північ"

Автор
Денькович Ярослава
Дата публікації
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Час на прочитання
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Ранкові обстріли прикордоння Сумщини: за півтори години майже 30 вибухів – ОК "Північ"

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Армія Росії вчергове обстріляла прикордоння Сумської області з території РФ.

Російські військові у вівторок зранку, 29 листопада, масовано обстріляли з артилерії прикордоння Сумської області – за півтори години зафіксовано майже 30 вибухів.   

Про це повідомляє командування ОК "Північ".

"Від 10:32 до 10:40 повідомили про 9 "приходів", імовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Манухівка. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Від 11:50 до 11:55 зафіксовано 20 приходів, імовірно зі ствольної артилерії, в н.п. Манухівка", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 29 листопада ворог вчергове обстріляв прикордоння Чернігівщини та Сумщини з території Росії.

Ситуація на Сумщині

Окупанти майже щоденно від початку повномасштабного вторгнення обстрілюють прикордонні території Сумської області.

Так, 22 листопада російські загарбники випустили близько 100 снарядів по Сумській області, внаслідок чого сталося багато руйнувань та було пошкоджено ЛЕП.

7 листопада окупанти обстріляли прикордоння Сумщини з гранатометів, мінометів, артилерії та "Градів".

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Дата публікації
Перегляди
394
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