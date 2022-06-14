"Ранкові ракети до круасанів": Подоляк розповів, що чекає на світ, якщо Росія переможе

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що чекає на світ, якщо Україна не отримає необхідної зброї.
Він описав реальність, в якій зараз живуть українці, а саме - постійну небезпеку ракетних ударів.
Про це Подоляк написав у соціальних мережах.
"Кожен учасник формату "Рамштайн" має заплющити очі й уявити світ, у якому перемогла. Ранкові ракети до круасанів, нічні сирени до колискових, зникнення міст із тисячолітньою історією. Цей світ стане реальністю, якщо зберегти поточні темпи постачання зброї. Чекаємо рішення", - наголосив Подоляк.
Кожен учасник формату «Рамштайн» має заплющити очі й уявити світ, у якому перемогла. Ранкові ракети до круасанів, нічні сирени до колискових, зникнення міст із тисячолітньою історією. Цей світ стане реальністю, якщо зберегти поточні темпи постачання зброї. Чекаємо рішення.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 14, 2022
Нагадаємо, над Золочевом Львівської області сили протиповітряної оборони збили російську ракету. Внаслідок падіння ракети пошкоджень зазнав об’єкт цивільної інфраструктури.
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