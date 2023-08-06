Ранкові вибухи у Харкові: влада повідомила, чим вгатили росіяни

Уранці, 6 серпня, росіяни завдали ракетних ударів по Холодногірському району Харкова.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову. Попередньо - ЗРК С-300. Профільні служби виїхали на обстеження наслідків обстрілу у Холодногірському районі. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила",- зазначив він.

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ ще о дев’ятій ранку зафіксували активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

А за вісім хвилин попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в низці областей.

Варто зауважити, що вибухи у Харкова пролунали перед оголошенням повітряної тривоги. Сирени увімкнули о 09:06.

Нагадаємо, за ніч сили ППО збили над Україною 30 крилатих ракет та 27 ударних БпЛА.