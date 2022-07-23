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Ранкові вибухи в українських містах та загроза Третьої світової війни: головні новини ночі 23 липня

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Ранкові вибухи в українських містах та загроза Третьої світової війни: головні новини ночі 23 липня

Фото: ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 23 липня:

  • Вранці суботи, 23 липня, під час оголошеної по всій Україні повітряної тривоги пролунали потужні вибухи у містах Миколаєві та Кропивницькому. Читати далі –>
  • Представник Білого дому пояснив, чому Україна не може отримати ракети для HIMARS з дальністю до 300 км. Читати далі –>
  • Жданов заявив, що навіть без проведення контрнаступальної операції угруповання російських військ біля Херсона може бути ліквідоване. Читати далі –>
  • У Кабміні працюють над законопроєктом, який передбачатиме кримінальну відповідальність за отримання паспорта громадянина РФ. Читати далі –>
  • Заступник голови правління Нацбанку України Василь Фурман пояснив, чи слід звикати українцям до цифри 40 у курсі долара до гривні. Читати далі –>

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