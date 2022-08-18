Ранковий обстріл Харкова: окупанти знищили збудований 90 років тому палац культури "Залізничник"

Сьогодні, 18 серпня, зранку російські війська ракетними обстрілами знищили палац культури "Залізничник" у Харкові.

Як повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін, серед залізничників постраждалих немає.

Зокрема, голова правління залізниці зазначив, що будівля - це пам'ятка архітектури в стилі конструктивізму, яка була збудована 90 років тому назад. До війни там були численні дитячі гуртки. Щодня більше сотні діток займались творчістю, танцями, музикою та співами в ПК "Залізничник".

"Останнім часом я рідко пишу про обстріли залізничної інфраструктури. Та це лише тому, що не хочу забивати ефір своїми однотипними повідомленнями про те, що нас вчергове обстріляли. Ми просто робимо все можливе і неможливе, щоб оперативно поремонтуватись і їхати далі. Проте щодня російські війська б'ють по кількох залізничних об'єктах — станціях, коліях, мостах, і тд.", - написав Камишін.

Варто зазначити, що 17 серпня ввечері окупанти завдали ракетного удару по Харкову. Він забрав життя 7 мирних мешканців. Вранці 18 серпня росіяни знову завдали ще одну серію ударів ракетами по місту. Наразі відомо про 18 поранених у результаті обстрілу, двоє з них - діти. Одна людина загинула. На місці події спалахнуло кілька пожеж.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 176-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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