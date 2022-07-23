Ранковий обстріл Харкова: Синєгубов розповів деталі і попросив мешканців бути обережними

У суботу зранку, 23 липня, ворожа армія завдала удару по Основ’янському району Харкова.

За попередньою інформацією, окупанти країни-агресорки стріляли по місту із реактивних систем залпового вогню. Внаслідок удару пошкоджено житловий будинок, офісні приміщення.

Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Голова ОВА підтвердив, що є постраждалий. Стан потерплого легкий. Нараз на місці удару працюють профільні служби. Зокрема, оцінюють завдані окупантами руйнування.

"Просимо жителів Харківщини бути вкрай обережними. Реактивні системи залпового вогню росіян можуть влучити в будь-яку точку Харкова. Ми наголошуємо на тому, що перебувати на вулицях досі небезпечно. Війна триває. Тому не ігноруйте сигнали тривоги", - наголосив Синєгубов.

Протягом минулої доби росіяни наносили удари по Харківському, Богодухівському, Чугуївському, Ізюмському районах.

Загарбники активно обстрілювали Чугуївщиную У Зміївська громаді на відкриту територію влучили одразу три одиниці боєприпасів.У цій же громаді окупанти знищили 30 га пшениці. Фермерами та місцеві гасили вогонь власноруч.

У Богодухівському районі під ударами окупантів опинилися приватні будинки, господарчі споруди. Внаслідок атак протягом доби виникали кілька пожеж.

За словами керівника області, у Золочевській громаді загинула 74-річна жінка. Крім того, чотири людини поранені.

Як повідомлялося, зранку 22 липня стало відомо про вибухи у Харкові. Мер міста Ігор Терехов підтвердив "прильот" в центральному районі.

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