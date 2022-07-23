Ранковий обстріл Кропивницького: поранено 9 осіб, щонайменше одна людина загинула

Внаслідок влучання 13 російських ракет біля Кропивницького поранення отримали 9 осіб, ще щонайменше одна людина загинула.

Вранці 23 липня росіяни випуслити по Кіровоградській області 13 ракет, 8 з яких — з моря, ще 5 ракет — з літака ТУ-22М3.

Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Наразі ведуться рятувальні роботи та надається необхідна людям, які постраждали. Серед них військовослужбовці - 9 поранених та один загиблий. Два охоронці трансформаторної підстанції, попередньо, загинули", - розповів Райкович в ефірі телемарафону.

За його словами, російські окупанти випустили по Кропивницькому 13 ракет. Ворог поцілив у військовий аеродром та залізничний об’єкт.

"Сьогоднішній ранок з ворожими прильотами. 13 ракет (8 ракет "Калібр" морського базування та 5 ракет Х-22 з літака ТУ-22М3). Поцілено в інфраструктурні об’єкти за межами обласного центру. Зокрема, у військовий аеродром "Канатове" та в один з об’єктів "Укрзалізниці", - повідомив Райкович у Telegram.

Очільник Кіровоградської ОВА зазначив, що наразі на місці працюють рятувальні та піротехнічні підрозділи.

Крім того, внаслідок ворожого обстрілу знеструмлено однин з мікрорайонів у Кропивницькому. Аварійні бригади "Обленерго" працюють.

"Спрацювала тягова підстанція і один із районів міста знеструмлений. Буде проведена перевірка та профілактика і відновиться електропостачання. Комунальні структури міста працюватимуть у звичайному режимі", - сказав Райкович.

Зазначимо, у Кропивницьому 23 липня близько 5:00 пролунали вибухи. Вибухи повторились о 5:15. Від 4:36 до 6:02 у Кіровоградській області тривала повітряна тривога. Після вибухів в небі було видно дим.

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