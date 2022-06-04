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Ранковий обстріл окупантами Миколаєва: троє загиблих, за життя чотирьох людей боряться медики

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Ранковий обстріл окупантами Миколаєва: троє загиблих, за життя чотирьох людей боряться медики

Фото: Олександр Сєнкевич у Facebook

Російські окупанти обстріляли житловий квартал Миколаєва - Корабельний район, внаслідок атаки загинуло троє людей.

Ворожий обстріл по житлових будинках завдали зранку у суботу, 4 червня. 

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

За його даними, станом на 15:00 відомо про трьох загиблих осіб: двоє з них загинули на місці обстрілу, одна людина померла дорогою до лікарні. Також поранення дістали ще четверо осіб – за їхні життя боряться медики. 

"Російські окупанти продовжують обстрілювати житлові квартали Миколаєва. Сьогодні зранку вчергове постраждав Корабельний район. Також попередньо відомо про три пошкоджені багатоповерхівки. Наразі збираємо детальну інформацію", - написав міський голова.

Як інформували раніше, вранці Росія завдала ракетного удару по Одещині. Літаки стратегічної авіації здійснили пуск Х-59. Внаслідок чого поранення отримали двоє людей.

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