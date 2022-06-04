Ранковий обстріл окупантами Миколаєва: троє загиблих, за життя чотирьох людей боряться медики

Ранковий обстріл окупантами Миколаєва: троє загиблих, за життя чотирьох людей боряться медики

Російські окупанти обстріляли житловий квартал Миколаєва - Корабельний район, внаслідок атаки загинуло троє людей.

Ворожий обстріл по житлових будинках завдали зранку у суботу, 4 червня.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

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За його даними, станом на 15:00 відомо про трьох загиблих осіб: двоє з них загинули на місці обстрілу, одна людина померла дорогою до лікарні. Також поранення дістали ще четверо осіб – за їхні життя боряться медики.

"Російські окупанти продовжують обстрілювати житлові квартали Миколаєва. Сьогодні зранку вчергове постраждав Корабельний район. Також попередньо відомо про три пошкоджені багатоповерхівки. Наразі збираємо детальну інформацію", - написав міський голова.

Як інформували раніше, вранці Росія завдала ракетного удару по Одещині. Літаки стратегічної авіації здійснили пуск Х-59. Внаслідок чого поранення отримали двоє людей.

Вони хотіли врятувати єдиного сина від російської армії, але втратили його – "Щоденники війни"

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