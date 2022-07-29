Обстріл Слов'янська: очільник Донецької ОВА повідомив деталі про наслідки ворожої атаки

Слов'янськ — одна з головних цілей росіян на Донеччині.
Внаслідок обстрілу 29 липня російськими окупантами Слов'янська поранена одна людина, пошкоджено 8 багатоповерхівок, 13 приватних будинків та 3 розважальні центри.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Одна людина поранена внаслідок обстрілу Слов'янська. За попередньою інформацією, росіяни випустили ракети з установки "Смерч". Пошкоджено 8 багатоповерхівок, 13 приватних будинків та 3 розважальні центри", - написав він.
Кириленко додав, що Слов'янськ — одна з головних цілей росіян на Донеччині і вони продовжать обстріли міста та закликав людей евакуюватися.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 156-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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