Ранковий ракетний удар по Харкову: Терехов повідомив, скількох людей поранили росіяни

Російська армія вранці 27 липня обстріляла Харків.
Від російського обстрілу Індустріального району вранці 27 липня поранено щонайменше шестеро людей.
Про це повідомив мер Ігор Терехов.
За його даними, з постраждалими зараз працюють лікарі.
"Був ще ранковий приліт до Новобаварського району. Там, на щастя, без постраждалих та без пожежі. Але вибиті вікна у житловому будинку", - написав Терехов.
Нагадаємо, Синєгубов розповів про ситуацію у регіоні.
Як повідомлялося, внаслідок ракетного обстрілу Харкова у парку утворилась величезна вирва і понівечено багатоповерхівку..
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