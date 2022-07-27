Ранковий ракетний удар по Харкову: Терехов повідомив, скількох людей поранили росіяни

Від російського обстрілу Індустріального району вранці 27 липня поранено щонайменше шестеро людей.

Про це повідомив мер Ігор Терехов.

За його даними, з постраждалими зараз працюють лікарі.

"Був ще ранковий приліт до Новобаварського району. Там, на щастя, без постраждалих та без пожежі. Але вибиті вікна у житловому будинку", - написав Терехов.

Нагадаємо, Синєгубов розповів про ситуацію у регіоні.

Як повідомлялося, внаслідок ракетного обстрілу Харкова у парку утворилась величезна вирва і понівечено багатоповерхівку..

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