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Ранковий ракетний удар по Харкову: Терехов повідомив, скількох людей поранили росіяни

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Ранковий ракетний удар по Харкову: Терехов повідомив, скількох людей поранили росіяни

Фото: УНІАН

Російська армія вранці 27 липня обстріляла Харків.

Від російського обстрілу Індустріального району вранці 27 липня поранено щонайменше шестеро людей.

Про це повідомив мер Ігор Терехов.

За його даними, з постраждалими зараз працюють лікарі.

"Був ще ранковий приліт до Новобаварського району. Там, на щастя, без постраждалих та без пожежі. Але вибиті вікна у житловому будинку", - написав Терехов.

Нагадаємо, Синєгубов розповів про ситуацію у регіоні. 

Як повідомлялося, внаслідок ракетного обстрілу Харкова у парку утворилась величезна вирва і понівечено багатоповерхівку..

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