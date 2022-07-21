Ранковий терор Харкова росіянами: троє людей загинули, понад 20 поранені (фото наслідків атаки)

Російські окупанти вранці 21 липня обстріляли один з найбільш густонаселених районів Харкова.

Внаслідок терористичної атаки російської армії кількість жертв станом на зараз збільшилася до трьох осіб, постраждало понад 20 людей людина.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Сьогоднішній обстріл Синєгубов назвав "ранковим терором у Харкові". За його даними, постраждали від дій росіян виключно цивільні люди, і лише мирна інфраструктура: авто, торгівельні павільйони, житловий будинок, де на першому поверсі розташована стоматологічна клініка, громадський транспорт.

Начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що серед поранених є співробітник патрульної поліції.

Синєгубов додав, що одного із постраждалих після клінічної смерті медики Харківського обласного центру екстреної медичної допомоги успішно реанімували. Це 49-річний чоловік, який внаслідок обстрілів російських окупантів отримав вибухову травму, складні осколкові поранення.

"Завдяки фаховим діям медиків безпосередньо на місці події, потерпілого вдалося врятувати. Пораненого госпіталізували до медустанови для подальшого лікування. Стан чоловіка стабілізувався", - додав посадовець.

За даними поліції, попередньо, армія РФ обстріляла Харків із реактивних систем залпового вогню "Ураган", касетними снарядами. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

У Харківській обласній прокуратурі повідомляють, що внаслідок обстрілу окупантами двох районів Харкова загинули троє людей, ще 23 – поранені.

На місцях влучань працюють 14 бригад екстренки. Правоохоронні органи ретельно фіксують усі злочини окупантів проти населення.

Нагадаємо, росіяни обстріляли густонаселений район Харкова.

Як повідомлялося, після обстрілу Харкова 15-річна дівчинка у вкрай важкому стані у лікарні, її 13-річний братик удару не пережив.

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