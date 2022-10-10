Ранковий терор РФ проти українців: Зеленський зібрав нараду щодо відновлення зв’язку та енергопостачання

Об'єкти інфраструктури, що забезпечують мобільний зв’язок, не постраждали.

Український президент Володимир Зеленський зібрав нараду щодо відновлення зв’язку та енергопостачання, які постраждали через російські обстріли 10 жовтня.

Про це глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі.

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Зеленський зауважив, що об'єкти інфраструктури, які забезпечують мобільний зв’язок, не постраждали. Проблеми з Інтернетом можуть бути через перебої в електропостачанні.

"Нарада щодо відновлення зв’язку та енергопостачання. Ворог завдав шкоди нашій енергетичній інфраструктурі, але наразі робимо все необхідне, щоб оперативно відновити постачання електроенергії. Інфраструктура, що забезпечує мобільний зв’язок, не постраждала. Подекуди спостерігалися перебої через відсутність енергопостачання. Тримаємося. Працюємо. Єднаємося. Тільки так ми подолаємо всі випробування", - закликав він.

Окрім цього, Зеленський закликав українців зменшити споживання електроенергії від 17 до 22 години 10 жовтня.

"Важливо зменшити споживання електроенергії від 17 до 22 години. Це полегшить навантаження на нашу енергосистему та зменшить потребу в аварійних відключеннях", - наголосив він.

Нагадаємо, за даними прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, більшість об'єктів енергетичної інфраструктури фахівці, які одразу після ракетних обстрілів РФ 10 жовтня розпочали ліквідацію наслідків, зможуть відновити вже сьогодні. Частина запрацює завтра, 11 жовтня.

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