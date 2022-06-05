Ранковий удар по Києву: в "Укрзалізниці" повідомили, скільки було і куди влучили російські ракети

Росія випустила чотири ракети по Дарницькому вагоноремонтному заводу, що розташований на лівому березі Києва.

Внаслідок атаки росіян був поранений один залізничник, йому надали медичну допомогу.

Про це повідомляє очільник "Укрзалізниці" Олександр Камишін.

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"Вони вчергове збрехали, що ціль удару — "постачання східноєвропейськими країнами танків Т-72 та іншої бронетехніки, розміщених в корпусах вагоноремонтного підприємства". Офіційно заявляю — на території ДВРЗ немає військової техніки. Цей завод ремонтував піввагони та зерновози, які ми використовуємо для вивозу експортної продукції", - спростував посадовець брехню Кремля.

Камишін вважає, що справжня ціль Росії — економіка України та мирне населення. Кремль хоче перекрити можливість експортувати українську продукцію на Захід.

Нагадаємо, що вибухи у Києві пролунали близько 5:00 ранку у Дніпровському та Дарницькому районах. За словами радника голови Офісу Президента Сергія Лещенка, окупанти поцілили по об'єктах залізниці.

Командування Повітряних Сил ЗСУ зазначило, що ворожі ракети, які вдарили по Києву, випустили з літаків Ту-95 з Каспійського моря. Одну ціль ЗСУ вдалося знищити.

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