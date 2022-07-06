Рано чи пізно Білорусь це може зробити: Чернігівська ОДА - про загрозу наступу армії РБ на Україну

Він додав, що Росія постійно обстрілює територію Чернігівського прикордоння, зокрема майже щодня обстрілюються Новосіверська громада, Городянщина.

Про це голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус повідомив під час брифінгу у середу, 5 липня.

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"Ми чуємо, що там ідуть військові навчання та злагодження сил. Ми знаємо, що там перебуває певна кількість ворожої російської техніки на території Білорусі. Ну, крім того, ми знаємо, що ракети по Чернігівщині, зокрема пускаються з території Білорусі російськими літаками. І відповідно, ми розуміємо, що є певна загроза, що рано чи пізно білоруська сторона може почати активну фазу дій проти України", - сказав посадовець.

Як повідомляли раніше, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр наголосила, що наразі ніхто не може зі 100-відсотковою впевненістю сказати, чи дійсно відбудеться атака білоруських військ.

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