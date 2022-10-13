Рано чи пізно почнуть між собою сперечатися: Данілов розповів, що у РФ - чотири різні армії

У Росії свої армії має власне Шойгу, Кадиров, глава Росгвардії Золотов і керівник ПВК "Вагнера" Пригожин.

В Росії є щонайменше чотири армії, які не підпорядковуються одна одній.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю НВ.

"Але я можу сказати, що у (скандального глави Чечні) Кадирова є своя власна армія. Ця людина володіє власною армією, яка не є в підпорядкуванні армії, умовно, (міністра оборони РФ) Шойгу. У (власника ПВК "Вагнера") Пригожина є своя власна армія. У (керівника Росгвардії) Золотова є своя власна армія. І є армія, яка є безпосередньо у Шойгу. Як вони будуть між собою комунікувати, як будуть брати участь у тих чи інших речах, поки що складно сказати", – розповів Данілов.

На його думку, ці чотири армії між собою рано чи пізно почнуть сперечатися. Зокрема, секретар РНБО певен: коли армія Кадирова почне вбивати росіян на території Росії – це тільки питання часу.

"Гризня" у Кремлі

Раніше російський опозиціонер Ілля Пономарьов заявив, що серед "веж Кремля" з'явилася група, яка хоче прибрати військове керівництво РФ, зокрема міністра оборони Шойгу і секретаря Ради Безпеки РФ Патрушева.

До цієї групи начебто входять глава Чечні Рамзан Кадиров, олігарх, власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, глава Росгвардії Віктор Золотов і перший заступник глави Адміністрації Путіна Сергій Кирієнко.

Публічний "наїзд" глави Чечні Кадирова та власника ПВК "Вагнера" Пригожина на Генштаб та Міноборони РФ підтверджують слова Пономарьова про певний союз між ними. Це означає, що влада вождя Володимира Путіна захиталася, переконаний радник ОП Олексій Арестович.

Експерт Олег Жданов, на відміну від Пономарьова, говорив про існування протиріч між Золотовим і Кадировим.

Яскравий натяк Гіркіна Пригожину, що його можуть вбити, теж підтверджує цю версію. Гіркіна пов'язують з ФСБ (саме через це терориста не карають за критику військового командування РФ). А ФСБ теж "воює" з Міноборони та Генштабом, проти якого нібито виступає тандем Пригожин-Кадиров.