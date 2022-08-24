Ранок 24 серпня у двох громадах Сумської області розпочався з ворожих прильотів - ОВА

Російські окупанти знову обстрілюють громади Сумської області.

Про це 24 серпня повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Ніч в області була неспокійна від повітряних тривог. Знаю, сьогодні вони були особливо "тривожні" для кожного з нас. На щастя, все минулося і наші захисники та захисниці нас вберегли. Але росіяни гатили з мінометів, зі своєї території по півночі Сумщини. Вчора ввечері, близько 22 закінчився мінометний обстріл Есманьської громади, 4 прильоти", - написав він.

На День Незалежності, 24 серпня, на ранок, о 5 годині знову 8 прильотів по території Есманьської громади, по околицях Бачівська. О 9 ранку закінчився обстріл у Зноб-Новгородській громаді, 3 прильоти. Без жертв та руйнувань, зазначив очільник ОВА.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 182-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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