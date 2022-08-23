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Ранок дня міста розпочався з обстрілу: окупанти знову атакували Харків

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Ранок дня міста розпочався з обстрілу: окупанти знову атакували Харків

Фото: Національна поліція України

Є потрапляння до приватного будинку.

Російські окупанти 23 серпня вранці знову обстріляли Харків.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Ранок дня міста розпочався з обстрілу Київського району. Потрапляння до приватного будинку, без потерпілих" - написав він.

Варто зазначити, що сьогодні, 23 серпня, відзначається День міста Харкова.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 181-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
12к
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