Ранок почався ворожим вогнем з різних видів зброї: окупанти знову обстріляли Сумську область

Російські окупанти знову обстріляли громади Сумської області.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Ніч минула тихо, ранок у двох громадах Шосткинського району почався ворожим вогнем з різних видів зброї. Від 6:30 було 12 пострілів із міномету і станкового автоматичного гранатомету та 10 пострілів зі стрілецької зброї по околиці м. Середина-Буда. А в період часу від 07:10 до 07:15 – 10 пострілів зі стрілецької зброї в напрямку одного з сіл Шалигинської громади", - написав він.

Живицький додав, що інформація про втрати і руйнування не надходила.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 173-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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