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Ранок почався ворожим вогнем з різних видів зброї: окупанти знову обстріляли Сумську область

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Ранок почався ворожим вогнем з різних видів зброї: окупанти знову обстріляли Сумську область

Фото: Національна поліція України

Загарбники не припиняють вести вогонь по прикордонних районах України.

Російські окупанти знову обстріляли громади Сумської області.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Ніч минула тихо, ранок у двох громадах Шосткинського району почався ворожим вогнем з різних видів зброї. Від 6:30 було 12 пострілів із міномету і станкового автоматичного гранатомету та 10 пострілів зі стрілецької зброї по околиці м. Середина-Буда. А в період часу від 07:10 до 07:15 – 10 пострілів зі стрілецької зброї в напрямку одного з сіл Шалигинської громади", - написав він.

Живицький додав, що інформація про втрати і руйнування не надходила.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 173-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
666
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