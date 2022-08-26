Ранок почався з обстрілів з території РФ: окупанти знову накривають вогнем Сумську область

Загарбники не припиняють атакувати прикордонні районі України.
Російські окупанти знову обстріляли три громади Сумської області.
Про це 26 серпня повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Ніч минула спокійно, на ранок - почалися обстріли громад з території РФ. О пів на сьому ранку росіяни стріляли з гранатомета по території Білопільської громади, 5 прильотів. Від 7:20 по Великописарівській громаді відкрили вогонь з міномету, 6 прильотів, з систем залпового вогню "Град" - ще 40 прильотів", - написав він.
Живицький також додав, що неспокійно зараз і у Шалигінській громаді.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 184-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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