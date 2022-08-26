Ранок почався з обстрілів з території РФ: окупанти знову накривають вогнем Сумську область

Російські окупанти знову обстріляли три громади Сумської області.

Про це 26 серпня повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Ніч минула спокійно, на ранок - почалися обстріли громад з території РФ. О пів на сьому ранку росіяни стріляли з гранатомета по території Білопільської громади, 5 прильотів. Від 7:20 по Великописарівській громаді відкрили вогонь з міномету, 6 прильотів, з систем залпового вогню "Град" - ще 40 прильотів", - написав він.

Живицький також додав, що неспокійно зараз і у Шалигінській громаді.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 184-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: