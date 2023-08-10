Ранок у Криму почався з "бавовни": вибухи чули в Саках і в районі Севастополя

"Влада" каже, що все минулося.

У тимчасово окупованому Росією Криму пролунали вибухи у Сакському районі.

Міністерство оборони Російської Федерації у Telegram повідомило про безпілотники над Севастополем.

"Кримське місто Севастополь намагалися атакувати 11 дронів, два із них були збиті, а дев'ять – уражені засобами радіоелектронної боротьби", – йдеться у повідомленні.

Російська окупаційна влада також заявила, що поблизу міста Севастополь засобами протиповітряної оборони нібито було збито два безпілотники.

У Міноборони РФ стверджують, що внаслідок атаки дронів немає постраждалих і руйнувань.

"Дев'ять БПЛА придушено засобами РЕБ. Не досягнувши мети, вони зазнали аварії в акваторії Чорного моря", – зазначили у Міноборони РФ.

Нагадаємо, 9 серпня, на півночі Криму також пролунали вибухи у Джанкойському районі. Там вкотре перекрили рух Керчинським мостом, утворилися величезні затори.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Вибухи на мостах, що ведуть до Криму

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