Ранок у Сумській області почався з обстрілів: під ворожим вогнем опинився Шосткинський район

Вранці 20 липня російські окупанти відкрили вогонь по Шосткинському району Сумської області.

Про це 20 липня повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Ніч у нашій області була тихою. Але ранок почався з обстрілів у Шосткинському районі. Від 8 ранку росіяни почали гатити (попередньо з мінометів) по наших територіях", - написав він та додав, що згодом надасть подробиці.

Варто зазначити, що російські війська майже щодня з території РФ обстрілюють прикордонні районі Сумської та Чернігівської областей.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 147-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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