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Ранок у Сумській області почався з обстрілів: під ворожим вогнем опинився Шосткинський район

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Ранок у Сумській області почався з обстрілів: під ворожим вогнем опинився Шосткинський район

Фото: Валентин Резніченко

Ворог не припиняє атак прикордонних регіонів України.

Вранці 20 липня російські окупанти відкрили вогонь по Шосткинському району Сумської області.

Про це 20 липня повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Ніч у нашій області була тихою. Але ранок почався з обстрілів у Шосткинському районі. Від 8 ранку росіяни почали гатити (попередньо з мінометів) по наших територіях", - написав він та додав, що згодом надасть подробиці.

Варто зазначити, що російські війська майже щодня з території РФ обстрілюють прикордонні районі Сумської та Чернігівської областей.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 147-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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