Ранок в одній із громад Сумської області розпочався з ворожих обстрілів - голова ОВА

Російські окупанти вранці 30 червня із САУ обстріляли одну з громад Сумської області.

Водночас ніч була тихою - ворог вогонь не відкривав.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Ранок у Юнаківській громаді розпочався з 4 пострілів із САУ. Жертв та руйнувань, на щастя, немає", - написав він.

Варто зазначити, що 29 червня російські окупанти вкотре обстріляли територію Сумщини з мінометів, реактивної артилерії та безпілотника. Загалом внаслідок ворожих ударів дві людини загинули, ще 8 – поранені.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 127-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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