"Рапорти всі почали писати поголовно": у РФ звільняються силовики через страх потрапити на війну в Україну - розвідка

"Рапорти всі почали писати поголовно": у РФ звільняються силовики через страх потрапити на війну в Україну - розвідка

У перехопленій розвідкою розмові батько російського окупанта скаржиться на брак кадрів для силових структур.

В Росії масово звільняються силовики через страх потрапити на війну в Україну. Усі почали писати рапорти.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.

У перехопленні батько російського окупанта скаржиться на брак кадрів для силових структур.

"Через страх потрапити на війну в Україну співробітники ОМОН і СОБР масово подають рапорти на звільнення: "ОМОНа не вистачає. СОБРа не вистачає. Рапорти всі почали писати поголовно на звільнення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, очільник військової розвідки Кирило Буданов заявив, що бойові дії в Україні знизяться до мінімуму вже до кінця року. А переломний момент у війні може настати вже від початку серпня.

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