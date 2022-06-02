Рашисти на півночі Харківщини ніби оскаженіли: місцеві повідомляють про небувалі досі обстріли

Рашисти на півночі Харківщини ніби оскаженіли: місцеві повідомляють про небувалі досі обстріли

Зі ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та важких мінометів б'ють окупанти на Харківщині, щоб утримати тимчасово загарбані районів області.

Українські захисники методично витискають ворогів у бік кордону, а ті кидають на них важкі калібри і нищать цивільних, йдеться в ТСН.

У Дергачах та Золочеві за останню добу під вогнем рашистів загинули, щонайменше, двоє мешканців.

Обстріл території, де пораються мирні мешканці на полях, починається просто під час роботи знімальної групи ТСН.

Останні кілька днів, твердить місцевий фермер, Володимир, рашисти на півночі Харківщини ніби оскаженіли. «Такого не було за всю історію Золочивщини, як учора! Наскільки насищено обстрілювали, шо просто неможливо було. Почали від 9 ранку і до третьої години – безперестанку», - розповідає чоловік.

Почали летіти важкі ворожі боєприпаси у саме середмістя Золочева, у вівторок, ще вдосвіта. Непоправного лиха рашиські артилеристи наробили у місті після восьмої - в один із будинків, у самому середмісті Золочева, де мешкало аж три родини українців прилетів російський артилерійський снаряд і зруйнував споруду. Одна людина загинула, ще одна жінка зазнала важких, осколкових поранень.

Його бабусі, що мешкала у цьому будинку, розповідає Вадим, пощастило. «Бабуся спала в кімнаті. А в цей момент пішла до сусідки…», - показує Вадим.

Сусідка, зранку, принесла господині 50 гривень боргу, бабуся Вадима вийшла у сусідню кімнату, взяти 5 гривень решти, а сусідка присіла на стілець. Саме в цей час і стався розрив, який убив літню жінку, яка пришла до подруги.

Багато роботи нині у електриків, після цілої серії потужних прильотів ворожих снарядів у Дергачі, які розтошовані мало не впритул до міської смуги Харкова.

Тут літня жінка, близько полудня, саме вийшла на вулицю зустріти зятя. Два уламки зачепили ногу господині. Жінку, за кілька десятків хвилин вже рятували й оперували у Харкові. На сусідній вулиці, інший рашиський снаряд залетів просто у кухню приватного будинку.

Уламки у величезній вирві на городі красномовніше за будь-які припущення доводять, що била по Дергачах ворожа ствольна артилерія.

Таких - потужних артилерійських обстрілів, твердять жителі Дергачів, тут не було вже, кілька тижнів. У сусідньому Золочеві, під час денної навали рашисти влучили у місцевий медзаклад, розтрощили кафе та зруйнували ще три приватних житлових будинки.

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