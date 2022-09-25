Рашисти облаштували на Харківщині надпотужну лінію оборони з цілими підземними містами, тепер їх обстрілюють

На півночі Харківської області українські воїни під час стрімкого контрнаступу захопили новітню російську станцію радіоелектронної боротьби “Борисоглібськ 2”. Трофей той вполювали цілим і неушкодженим. А ще кілька легкоброньованих тягачів та величезну кількість боєприпасів, йдеться в ТСН.

То точно не була легка прогулянка, кажуть військові зі 127-ої бригади територіальної оборони. «В нас стріляли зі всього! На піхоту не жаліли ні снарядів, нічого, крили всім», - кажуть бійці.

Саме ці воїни, разом із побратимами з інших підрозділів, наприкінці лютого відбивали перший удар окупантів на Харків. Далі, понад пів року тримали фронт на Північ від обласного центру і саме вони, у першій декаді вересня, отримали від командування наказ. «Викликав мене і позначив чітке завдання: ми маємо імітувати наступ на два дні раніше основного, щоб скувати сили та резерви супротивника, що стояли у Білгородській області», - розповідає командир батальйону 127 бригади ТРО “Іспанець”.

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Перші 5 діб, кажуть воїни, були найскладнішими. «На шостий день це як зрушило! Десь чинили спротив, ну взагалі неможна було зупинятися і йти вперед-вперед-вперед», - додає боєць “Граф”.

Борщова, Слобожанське, Липці, Великі та Малі проходи - вздовж цієї лінії на півночі Харківщини, за час окупації, рашисти встигли збудувати надпотужну лінію оборони з цілими підземними містами. На самім кордоні окупанти звели ще й резервний, тиловий укріпрайон. Замаскували його прикриваючись хворими людьми. Тут і капоніри для важкої бойової техніки, сила-силена вогневих позицій і величезна кількість ящиків із важкими, 152-во міліметровими артилерійськими боєприпасами. Все було облаштоване за лічені місяці на території цивільної психіатричної лікарні. Українці їх відкинули, але вже зі своєї території рашисти почали гатити по своїх колишніх позиціях, намагаючись знищити полишену техніку й склади з боєприпасами.

Більшу частину трофейних боєприпасів наші військові встигли перевезти до надійних схованок. Прихопили ще й рідкісний та дуже цінний трофей. «Це рідкісний екземпляр, це станція РЕБ, "Борисоглебськ 2". Коли бійці нашого підрозділу підійшли до неї, вона була реально прогріта. Тобто її прогрівали, щоб реально відвезти звідти», - кажуть бійці.

Це одна із новітніх розробок кремлівського військторгу - перші 8-ім таких комплексів у війська РФ з’явилися лише у 2013-му. Станція повністю автоматизована і її головна задача - придушувати радіоелектронні сигнали систем супутникового зв'язку та радіонавігаційних систем. Тепер рашиський “Борисоглібськ” душитиме сигнали колишніх власників.

Воїни цього підрозділу вже були на кордоні - наприкінці весни, група бійців з батальйону “Іспанця” ходили до міждержавної межі і встановлювали там український прапор. Тоді, то була операція психологічного тиску на ворога, а нині, каже комбат, все геть по-іншому. «Якщо противник ще раз спробує зайти на територію Харківської області з нашого напрямку, у нього це не вийде і коштуватиме йому дуже дорого», - переконує командир.

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