Рашисти обстріляли Комишуваську громаду на Запоріжжі: є знеструмлення

Без електрики на данний момент чотири села.

Через ворожу атаку в Комишувасі залишились без світла майже 500 абонентів.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Майже 500 споживачів залишились без світла внаслідок ворожої атаки на Комишуваську громаду. Під час обстрілу пошкоджена енергетична інфраструктура. Без електрики чотири села", – йдеться в повідомленні.

Енергетики обіцяють полагодити понівечене ворогом щойно дозволить безпекова ситуація.

Нагадаємо, на окупованих територіях, зокрема Херсонщини та Запоріжжя, росіяни продовжують накопичувати сили.

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