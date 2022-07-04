Рашисти понівечили будівлю Харківського університету мистецтв: десятки коштовних роялів псуються

Врятувати коштовні роялі намагаються у Харківському університеті мистецтв.

На початку березня будівлю вишу пошкодили ворожі обстріли, і 66 роялів - вартістю по 6 мільйонів кожен - два місяці простояли в кабінетах без вікон та з пошкодженим дахом. Деревина розбухла, клавіші повідлітали, йдеться в ТСН.

«Ми побачили перший жах, коли прийшли в березні місяці, кілька чорних клавіш просто відлетіли від вибухових хвиль. Якщо раніше можна було усі чотири, п’ять, вісім звуків взяти одночасно абсолютно ідеально, то зараз така механіка після цієї температури, вона здається мені недосконалою», - каже викладач університету мистецтв Олег Копелюк, який готується до концерту в Ізраїлі на підтримку України.

За нормами зберігання та експлуатації, майже сім десятків роялів вже можна вважати непридатними для гри. Вони простояли в аудиторіях без вікон два місяці під час морозів і дощів. У виші повністю знесло дах і винесло шибки, коли у будівлю поруч росіяни поцілили великим калібром. «Інструменти - це дуже дорога річ. Новий інструмент коштує 6 мільйонів гривень - це непідйомна сума. А в нас їх 66. Спочатку цього не було - дах, так, ми не побачили, а потім чи від температурного режиму, чи через дощі, волога там - воно почало руйнуватися», - кажуть у закладі.

Також читайте Перевезення з Росії до Росії: німці спонукають Литву пропускати санкційні товари до Калінінграда

У кабінетах від вологості почала з’являтися пліснява, а під час морозів порозривало батареї. Гітари, скрипки, віолончелі, арфи - усе, що могли - викладачі позабирали додому, аби деревина не зіпсувалася, бо кожному інструменту щонайменше по пів сотні років. «Коли до нас приходили волонтери, яким ми дуже вдячні, вони допомагали нам плівкою закрити вікна, то з’ясувалося, що в одного з волонтерів донька грає на бандурі. І він допоміг, і всі інструменти вивезли», - кажуть викладачі.

Складніше з роялями – кожен важить по 500 кілограмів. Вивезти усі сім десятків неможливо, тому в університеті вирішили, що легше полагодити дах. «Це не на часі - ремонтні роботи для нашої держави, адже дорого вартує. Але все ж ми так бачимо для себе, що ми збираємо кошти на ремонт даху. Це найголовніше, щоб хоча б припинити вологу», - кажуть викладачі.

Харківський університет Котляревського випустив тисячі видатних музикантів, які нині з різних країн надсилають кошти на підтримку своєї альма-матер. А у виші тим часом сподіваються, що встигнуть полагодити дах та вікна до перших морозів, адже ще одну зиму під відкритим небом інструменти вже не переживуть.

Банківські реквізити для допомоги на відбудову Університету:

Поточний рахунок: UA763204780000026009924904274

Отримувач платежу: Благодійна організація «Благодійний фонд

«Мистецький альянс»

ЄДРПОУ44226299

Банк отримувача: АБ «Укргазбанк»

МФО банку 320478

Призначення платежу: благодійні внески

Читайте також:

Безпекові гарантії після війни від ЄС: що готова запропонувати Німеччина

Генерал геноциду: чим славиться Сергій Суровікін, який віддає накази обстрілу цивільних об’єктів в Україні

Жінки на Прикарпатті і Буковині влаштовують ярмарки для збирання коштів на підтримку військових