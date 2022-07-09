Рашисти всіюють Харків і область гігантськими вирвами, знищують житлові будинки

Росіяни вбили у селищі Циркуни літню жінку дуже потужним боєприпасом, півдесятка будинків рознесло на друзки. Вранці інша російська ракета прилетіла і розірвалася мало не у самому середмісті Харкова, йдеться в ТСН.

Від миті старту “Градів” до розриву реактивних ракет тут минає лише кілька секунд, відстань до ворога мінімальна. «Коли вони наступають інтенсивно, впродовж години просто часу немає вільного - секунди, щоб не було прильоту», - каже військовослужбовець батальйону ТРО Руслан.

Найінтенсивніші бої навколо Харкова нині точаться в районі Рубіжного, поблизу Дементіївки та в районі Липців. Це все прямі автошляхи до кордону із Росією і ворог там не шкодує боєкомплекту, а ще – ракет найрізноманітнішого штибу.

Також читайте Миколаївщину обстріляли ракетами ППО, українці відповіли точним знищенням ворожого складу

Під паркан обійстя місцевого чоловіка вночі прилетів реактивний “Ураган”. Кілька сусідніх будинків вщент розтрощив значно потужніший боєприпаси. Ймовірно це був авіаційний удар, адже вирва неймовірних розмірів. Після удару одразу 5 споруд в одному дворі в мить перетворилися на друзки.

У найближчому до дороги будинку просто під стіною засипана уламками подушка з плямами крові. 73-річна жінка, що спала у своєму ліжку, обстрілу не пережила.

Від вибуху легковик підкинуло у повітря на кілька десятків метрів, понівечило у повітрі, перевернуло і кинуло вже на залишки даху споруди.

Тутешні українські оборонці припускають, що по Циркунах, на північ від Харкова, рашисти вгатили протиповітряною ракетою-перехоплювачем з комплексу С-300.

Балістичну ж ракету випустили по самому середмісті обласного центру о 10 ранку. Величезна вирва у понад десяток метрів в діаметрі й більше п’яти завглибшки утворилася в одному зі старих дворів міста. «А, хрін його знає. Я тільки на ганок вийшла: шум – гам. Свист такий, гримнуло, пів будинку знесло», - розповідає місцева мешканка.

Уламки будівельного сміття, шматки дерева, цегли та металу, а ще скалки від боєприпасу розлетілися на три сотні метрів довкола. Скалками й вибуховою хвилею, загалом, поранило пів десятка місцевих жителів. 12-річну дівчинку, фізично неушкодженою, першою на собі з-під завалів витягнув один із рятувальників. Лежачу, літню жінку, витягала з руїни ціла команда.

Аби відшукати поміж уламків і звільнити з полону пса, рятувальникам довелося теж докласти зусиль. У тварини шок, кажуть рятувальники. Та не менше за собаку шоковані і місцеві.

Вибухи у Харкові, лунають тепер майже щодоби. Цілять окупанти без розбору, переважно вночі, руйнуючи житло й вбиваючи цивільних. Цього разу в обласному центрі дивом минулося без жертв.

Дорогезною балістичною ракетою цього разу росіяни розтрощила «мілітаристичний військовий об’єкт» - стару напівпорожню двоповерхівку.

Читайте також:

Рівень взаємосумісності армій України та НАТО стрімко зростає: Резніков - про перспективу повноцінної інтеграції до Альянсу

Рівень взаємосумісності армій України та НАТО стрімко зростає: Резніков - про перспективу повноцінної інтеграції до Альянсу

Верещук закликала українців якнайшвидше евакуюватися з Херсонської та Запорізької областей