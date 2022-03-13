Рашисти зламають собі шию: на околицях Києва місцеві залишаються боронити свої вулиці і будинки

З перших днів московитської навали, сюди просто по цивільній житловій забудові, летить все.

Селища на північ від столиці здригаються від розривів важких артилерійських снарядів, мінометних мін, реактивних ракет та авіаційних бомб. Окупанти, складається враження, воюють там просто зі стінами та спорудами з однією метою: зруйнувати все українське. Людей, принаймні цивільних, ризикуючи власними життями, звідти намагаються вивезти волонтери. Натомість, місцеві чоловіки просто поруч із власними, зруйнованими оселями, облаштували лінію оборони. Запевняють, об Горенку, Пущу, Мощун рашисти зламають собі шию.

Про це йдеться в ТСН.

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Те, що напередодні, було приватним житловим будинком - сьогодні, догорає під гуркіт важких розривів. Людей в околицях майже не залишилось. «Є ті, які перебувають у підвалах, і ми їх випадково знаходимо. Два дні тому, ми забирали чоловіка: ми його коли дістали з підвалу, він взагалі не зрозумів, який день, яка у нас взагалі влада, і що відбувається в країні», - каже місцева волонтерка Лариса.

Загубитися й у просторі, і у часі - у селах, що розташовані на північ від столиці, нині - не складно. Лариса, одна з тих, хто - попри смертельну небезпеку, намагається рятувати сусідів. «Ну, як почалося все, так тиші тут і не було! Тут періодично все літає - підривається, загораються будинки …», - каже жінка.

Селища на Київщині здригаються від знущань загарбників

З перших днів московитської навали, сюди просто по цивільній житловій забудові, летить все. Щось падає просто на будинки й голови цивільних вертикально, з неба. Місцеві чоловіки, що тепер перекваліфікувалися у тутешню самооборону, твердять, що авіаційні нальоти тут відбуваються щодоби.

Ці чоловіки, захищають, у буквальному розумінні, свої вулиці й свої будинки. Визнають, що путінська орда не шкодує убивчого залізяччя, та попри це, переконують, рубіж оборони тут міцний і перемога, українська вже не за горами.

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