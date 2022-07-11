Рашисти змусили працівників Запорізької АЕС допустити до пульта російського блогера

В Енергодарі російські військові, погрожуючи зброєю, змусили керівництво пустити сторонніх до панелі управління.
Як повідомили в "Енергоатомі", інцидент стався на одному з блоків захопленої Запорізької АЕС, йдеться в ТСН.
Окупанти привезли туди російського блогера і мають організувати знімання, примушуючи український персонал до участі в пропагандистських інтерв’ю.
За інформацією ТСН, зараз там також перебувають представники «Росатому». Окупанти створюють для російської аудиторії міфи про успішну роботу вкраденої АЕС на потреби країни-агресора.
"Енергоатом" обіцяє скерувати ноту про злочинні дії до міжнародних органів ядерної безпеки, адже доступ сторонніх на такі об’єкти неприпустимий.
Запорізьку атомну електростанцію рашисти захопили на початку березня. Доти обстрілювали її з артилерії. А згодом підірвали частину боєприпасів просто біля першого енергоблоку. Зараз на АЕС майже півтисячі російських військових, техніка та сховище боєприпасів, що заборонено міжнародними конвенціями.
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