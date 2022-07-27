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"Рашистські "технології" вражають": Данілов показав карту 80-х років, за якою окупанти наступали на Україну

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"Рашистські "технології" вражають": Данілов показав карту 80-х років, за якою окупанти наступали на Україну

Секретар РНБО Олексій Данілов показав "трофейну" карту 80-х років.

Саме за допомогою неї російські окупанти наступали на Україну

Про це Данілов повідомив у соціальних мережах. 

Секретар РНБО висміяв окупантів, зазначивши, що "російські технології його вразили". 

"Планшети, смартфони, Google Maps? Ні, не чули. Трофейна військова карта рашистів 80-х років. Рашистські "технології" вражають", - написав Данілов. 

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов показав руйнування на Антонівському мосту. Він зазначив, що це ще не кінець та анонсування продовження руйнування важливих для окупантів переправ.

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