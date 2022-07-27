"Рашистські "технології" вражають": Данілов показав карту 80-х років, за якою окупанти наступали на Україну

Секретар РНБО Олексій Данілов показав "трофейну" карту 80-х років.
Саме за допомогою неї російські окупанти наступали на Україну.
Про це Данілов повідомив у соціальних мережах.
Секретар РНБО висміяв окупантів, зазначивши, що "російські технології його вразили".
"Планшети, смартфони, Google Maps? Ні, не чули. Трофейна військова карта рашистів 80-х років. Рашистські "технології" вражають", - написав Данілов.
Планшети, смартфони, Google Maps? Ні, не чули. Трофейна військова карта рашистів 80-х років. Рашистські «технології» вражають. pic.twitter.com/R5HoVNSGN7— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) July 27, 2022
Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов показав руйнування на Антонівському мосту. Він зазначив, що це ще не кінець та анонсування продовження руйнування важливих для окупантів переправ.
Читайте також:
- "Не зруйнований, але пересуватися неможливо": у Херсонській ОВА розповіли деталі удару ЗСУ по Антонівському мосту
- Запрацював Спільний координаційний центр з експорту українського зерна - Міноборони Туреччини
- Україна має план "Б", якщо Росія й надалі обстрілюватиме морські порти - Кубраков