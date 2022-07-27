"Рашистські "технології" вражають": Данілов показав карту 80-х років, за якою окупанти наступали на Україну

Саме за допомогою неї російські окупанти наступали на Україну.

Про це Данілов повідомив у соціальних мережах.

Секретар РНБО висміяв окупантів, зазначивши, що "російські технології його вразили".

"Планшети, смартфони, Google Maps? Ні, не чули. Трофейна військова карта рашистів 80-х років. Рашистські "технології" вражають", - написав Данілов.

Планшети, смартфони, Google Maps? Ні, не чули. Трофейна військова карта рашистів 80-х років. Рашистські «технології» вражають. pic.twitter.com/R5HoVNSGN7 — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) July 27, 2022

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов показав руйнування на Антонівському мосту. Він зазначив, що це ще не кінець та анонсування продовження руйнування важливих для окупантів переправ.

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