"Рашизм буде битий": Залужний презентував колоди карт з воєнними злочинцями РФ (фото)

"Рашизм буде битий": Залужний презентував колоди карт з воєнними злочинцями РФ (фото)

Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm випустили дві колоди карт воєнних злочинців РФ, а також російських політиків і пропагандистів.

Колоди цих гральних карт було створено за підтримки військового керівництва України, зокрема головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про це сам головнокомандувач Збройних сил України повідомив у Facebook.

"Рівно 20 років тому, 2002 року, Центральне командування армії США випустило список розшукуваних воєнних злочинців у вигляді колоди карт, граючи в які військові США запам'ятовували свої цілі.

2022 року волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm продовжили цю традицію та за підтримки військового керівництва України, зокрема, і моєї, випустили дві колоди карт воєнних злочинців РФ та російських політиків і пропагандистів.

Тож, спільними зусиллями військових та волонтерів, зусиллями всіх людей доброї волі світу карта рашизму буде неодмінно битою, як на полі бою, так і в інформаційній площині. Разом до Перемоги! Слава Україні!, - йдеться в повідомленні.

Фото: facebook.com/CinCAFU

Фото: facebook.com/CinCAFU

Нагадаємо, у Генеральному штабі Збройних сил України повідомили актуальну інформацію щодо ситуації на основних напрямках Донбасу.

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