Рашизм - це поняття, яке буде в історичних книжках, в умовних вікіпедіях, залишиться на уроках - Зеленський

Рашизм - це поняття, яке буде в історичних книжках, в умовних вікіпедіях, залишиться на уроках - Зеленський

Слово нове, а вчинки такі самі, які були 80 років тому у Європі, зазначив президент.

Рашизм - це поняття, яке буде в історичних книжках, в умовних вікіпедіях, залишиться на уроках.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції 23 квітня.

"Те, що робить Росія – це нацизм. Те, як вони вбивали, катували, те, що вони зробили з маленькими дітьми, зґвалтування, все, що відбувалося - це і є, навіть не прояв, це і є нацизм. Історично держава матиме в історії таке слово, яке ніхто не вигадував, але вже всі повторюють і в Україні, і в Європі – рашизм. Не просто так всі говорять, що це рашизм", - сказав він.

Зеленський зазначив, що слово нове, а вчинки такі самі, які були 80 років тому у Європі.

"Тому що за всі ці 80 років, якщо ви проаналізуєте, на нашому континенті такого варварства просто не було. Тому рашизм - це поняття, яке буде в історичних книжках, в умовних вікіпедіях, залишиться на уроках. І за партами маленькі діточки в усьому світі будуть вставати і розповідати, коли почався рашизм, на якій землі і хто переміг у боротьбі за свободу саме проти цього страшного поняття", - зазначив президент України.

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