Рашизм у кіберспорті: російську команду дискваліфікували з турніру Dota 2 через Z на мапі (фото)

Російську команду Virtus.pro дискваліфікували з кіберспортивного турніру по Dota 2 через те, що її учасник намалював на міні-мапі рашиську літеру Z.
Про це повідомляє dev.ua.
Відомо, що росіянин Іван Москаленко (Pure) намалював літеру під час паузи в грі. Це одразу помітив коментатор матчу, а гравці команди через декілька секунд замалювали Z. Пізніше росіянин вибачився за свій вчинок і заявив, що малюнок вийшов випадково. Однак від дискваліфікації команди його це не врятувало.
"Коли ми зрозуміли, що вийшло у мене, ми одразу почали замазувати. Мені не хотілося когось образити або якось зачепити. Це вийшло якось несвідомо. Всім мир", - виправдався хлопець.
Після інциденту російська кіберспортивна команда Virtus.pro розірвала контракт із Москаленком. У клубі зазначили, що "шоковані суворістю покарання" через малюнок.
Нагадаємо, рашизм в Росії торкнувся навіть Великодня. Там паски прикрашають білою літерою Z на зеленій глазурі.
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